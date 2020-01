António Conceição acredita na qualificação dos Camarões para Mundial2022 O selecionador dos Camarões, o português António Conceição, disse hoje acreditar que os 'leões indomáveis' vão marcar presença no Mundial2022 de futebol, mas têm de ultrapassar as seleções da Costa do Marfim, Malawi e Moçambique na qualificação. desporto Lusa desporto/antonio-conceicao-acredita-na-qualificacao_5e29d49eee210512b2c3cdd9





"Costa do Marfim, com vários jogadores na Europa, é o adversário de peso, mas Moçambique também tem as aspirações, até pelo que estão a mostrar na fase do apuramento do CAN (Taça das Nações Africanas), com quatro pontos, em igualdade com os Camarões. Vamos respeitar todos os adversários, para atingirmos o nosso objetivo, que é estarmos no Mundial", observou António Conceição, citado pela sua assessoria de imprensa, depois de conhecido o sorteio do grupo D da fase de qualificação.

Para o técnico, de 58 anos, "é um sonho para qualquer treinador e jogador" marcar presença na prova mais importante de seleções, que se vai disputar no Qatar.