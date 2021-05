Mamic fugiu para a Bósnia com o irmão Zdravko, antigo diretor-executivo do Dínamo, tendo sido hoje detido, "pela manhã, em Medjugorje", no cumprimento de um mandado de captura internacional, explicou fonte policial, enfrentando agora uma audiência judicial para determinar as condições de extradição para a Croácia.

Os irmãos Mamic foram acusados de desviar o equivalente a 18 milhões de dólares (cerca de 14,9 milhões de euros) com a venda de jogadores do Dínamo Zagreb a clubes estrangeiros e por evasão fiscal no valor de dois milhões de dólares (perto de 1,7 milhões de euros).

