O quarto trimestre do ano passado registou um volume de jogo em apostas desportivas à cota de 533,7 milhões de euros (ME), o segundo maior de sempre, apenas atrás dos 573,9 ME dos primeiros três meses de 2024.

O montante calculado no último trimestre do ano passado é ligeiramente superior ao período homólogo de 2023, quando o volume de apostas desportivas se saldou em 532,1, mas 9,5% superior quando comparado com os três meses anteriores (484,4 ME).

Feitas as contas anualmente, estes dois mil milhões do ano passado são o mais elevado volume de apostas desportivas online de sempre, mais 331,6 ME do que o total de 2023 (1.721,6 ME) e mais meio milhão do que o de 2022 (1.482,1 ME).

Já em 2021 o volume de apostas ascendeu a 1.402,9 ME, a que, juntando os 808,1 de 2020, totaliza em 7.467,9 ME o total dos últimos cinco anos.

Este maior volume de apostas anual corresponde também ao de maior valor de receita bruta, de 433,4 ME, superando também o anterior máximo, registado em 2023 (324,4 ME), de acordo com o relatório do quarto trimestre de 2024, do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

Os 138,3 ME da receita bruta das apostas desportivas à cota dos três últimos meses de 2024 são também o montante mais elevado de sempre, num ano em que apenas o terceiro trimestre ficou abaixo dos 100 ME neste capítulo -- 100,6 ME no primeiro, 103,3 ME no segundo e 91,2 no terceiro.

Mais uma vez, entre outubro e dezembro de 2024, o futebol foi a modalidade preferida dos apostadores, com 75%, superando, novamente, o ténis (10,5%) e o basquetebol (10,2%), enquanto as restantes foram alvo de 4,3% das apostas.

A Liga dos Campeões e a I Liga foram as competições com mais apostas no futebol, com 10,7 % em cada, seguindo-se a Premier League (10,1%).

No ténis, os apostadores investiram nos Masters 1.000 de Paris e Xangai, com 13,4% do total de apostas da modalidade nestes dois torneios, enquanto a Liga norte-americana (NBA) foi a preferida, representando 51,6% das apostas no basquetebol.

JP // AJO

Lusa/Fim