Com este resultado no encontro da terceira jornada, a seleção angolana somou o primeiro ponto, mas continua no quarto e último lugar, enquanto a RD Congo, terceira classificada, alcançou três pontos na corrida à CAN de 2022, que terá lugar nos Camarões.

Em Kinshasa, o equilíbrio dominou o desafio entre 'leopardos', denominação da seleção congolesa, e os 'palancas negras', que anulavam todas as investidas ofensivas do adversário, o qual apresentava maior volume ofensivo.