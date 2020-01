Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique evitam-se no caminho para o Mundial As seleções de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique vão integrar grupos diferentes na segunda fase de qualificação da zona africana para o Campeonato do Mundo de futebol no Qatar, em 2022, ditou hoje o sorteio. desporto Lusa desporto/angola-cabo-verde-guine-bissau-e-mocambique_5e2753175002c3127d36e6a4





A seleção de Cabo Verde vai jogar no grupo C, enfrentando a Nigéria, a República Centro-Africana e a Libéria, enquanto Moçambique está no grupo D, conjuntamente com os Camarões, a Costa do Marfim e o Malawi.

Já Angola tem pela frente, no grupo F, Egito, Gabão e Líbia, ao passo que a Guiné-Bissau (grupo I) vai encarar Marrocos, Guiné e Sudão.