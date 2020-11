O número oito mundial, que já estava afastado da fase seguinte, impôs-se ao terceiro jogador do 'ranking' ATP, com os parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 15 minutos, despedindo-se com um triunfo de uma época de sonho, em que conquistou cinco títulos e somou 41 vitórias contra apenas 10 derrotas.

O tenista mais vitorioso de 2020 em número de títulos ganhou 80% dos pontos no seu primeiro serviço para bater Thiem pela terceira vez consecutiva e passar a liderar o frente a frente entre ambos (3-2).

"Comecei muito bem desde o primeiro ponto, desde a primeira resposta. Isso fez-me sentir cada vez mais confiante e jogar melhor e melhor", declarou no final do encontro, em plena O2 Arena de Londres.

Após conquistar o seu primeiro triunfo nas ATP Finals e igualar a maior vitória na carreira, Rublev desejou "a melhor das sortes" ao número três mundial, considerando que o austríaco merece ganhar o título em Londres.

Primeiro qualificado para as meias-finais, logo na terça-feira, Thiem aguarda agora pelo desfecho do embate entre o espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, e o grego Stefanos Tsitsipas, agendado para esta noite, para saber quem é o outro jogador do grupo Londres2020 a acompanhá-lo até às meias-finais da competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

