Iannone, 30 anos, que corre pela equipa italiana Aprilia, foi suspenso por 18 meses a 31 de março por causa de um teste positivo para uma substância dopante realizado após o Grande Prémio da Malásia, em Sepang, a 03 de novembro de 2019.

O piloto italiano testou positivo para propionato de drostanolona, um esteroide anabolizante proibido pela WADA e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

"Andrea Iannone pede que a decisão seja anulada, enquanto a WADA solicita que a decisão seja substituída por uma suspensão de quatro anos para o piloto", informou o TAS em comunicado, no qual refere a inexistência de uma data para a análise dos recursos.

Iannone também foi desclassificado das duas últimas corridas da temporada de 2019, na Malásia e em Valência, Espanha, a 17 de novembro, as quais não chegou sequer ao fim, tendo por isso conservado o 16.º lugar no 'ranking' de 2019, com 43 pontos.

A Aprilia anunciou que o companheiro de equipa de Andrea Iannone, o espanhol Aleix Esparago, prolongou o seu contrato com a equipa italiana até ao final de 2022.

