André Silva, que já leva 15 golos, 14 na 'Bundesliga' e um na Taça, marcou aos 25 e 33 minutos, num jogo em que Kostic, aos 27, e Luka Jovic, aos 75, também marcaram para a formação de Frankfurt, bem como Nilsson, aos 51, num autogolo.

O avançado português, de 25 anos, está já a apenas um golo do seu melhor registo no Eintracht, depois de na última época, em que chegou em setembro, cedido pelo AC Milan, ter marcado 16 golos (12 no campeonato, dois na Taça e dois na Liga Europa).

O golo do Arminia Bielefeld, que está um lugar (15.º) acima da linha de descida, foi apontado por Córdova, aos 36 minutos, quando a sua equipa já perdia por 3-0.

O triunfo de hoje coloca o Eintracht em zona europeia, no sexto lugar, com a equipa a beneficiar da derrota do Dortmund, que na sexta-feira no duelo de 'Borussias', diante do Moenchengladbach, perdeu por 4-2.

A 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, poderá ser positiva para o campeão Bayern Munique, caso vença no domingo o Schalke, de Gonçalo Paciência, e aproveite os deslizes de hoje de algumas das equipas da frente, nomeadamente Leipzig e Bayer Leverkusen.

A grande surpresa aconteceu na visita do Leipzig, segundo, ao Mainz, 17.º, uma equipa que não vencia um único jogo há dois meses e voltou aos triunfos, surpreendentemente diante do vice-líder do campeonato, por 3-2.

O Leipzig marcou por Tyler Adams e Halstenberg, aos 15 e 30 minutos, mas saiu empatado para o intervalo, com o Mainz a conseguir igualar nas duas vezes em que esteve em desvantagem, com um 'bis' de Niakhate (24 e 35 minutos).

Na segunda parte, a equipa voltou a marcar, por Leandro Barreiro, aos 50, sem que o Leipzig conseguisse recuperar no marcador.

Também na frente, o Bayer Leverkusen confirmou estar numa má fase, com a quarta derrota nos últimos seis jogos na Liga, desta vez em casa com o Wolfsburgo, por 1-0, com um golo de Baku, aos 35 que deixou as duas equipas igualadas no terceiro posto, com os mesmos 32 pontos.

Em outros jogos de hoje, o Union Berlin (oitavo) perdeu na visita ao Augsburgo (11.º), e o Friburgo (9.º) bateu o Estugarda (10.º), com as equipas da casa a venceram pelo mesmo resultado, por 2-1.

RPM // AJO

Lusa/Fim