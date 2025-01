Ausente da sessão matinal orientada pelo treinador interino José Tavares, no Olival, o médio ofensivo, de 26 anos, juntou-se no boletim clínico ao lateral direito Martim Fernandes, ao defesa central espanhol Iván Marcano e ao centrocampista sérvio Marko Grujic, enquanto o médio angolano Domingos Andrade, habitual titular na equipa B portista, 17.ª e penúltima colocada da II Liga, voltou a trabalhar com o conjunto principal.

O quarteto de lesionados deve ficar de fora da receção do FC Porto, terceiro classificado, com 40 pontos, a quatro do líder isolado e campeão nacional Sporting, ao Santa Clara, quinto, com 31, da 19.ª jornada do campeonato, agendada para domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

A equipa voltará a ser comandada por José Tavares, diretor da formação do clube, que assumiu a sucessão interina de Vítor Bruno na segunda-feira e estreou-se três dias depois com uma derrota caseira frente ao Olympiacos (0-1), líder isolado do campeonato grego e detentor do troféu da Liga Conferência, na sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga Europa.

Numa altura em que se prepara para oficializar a contratação do treinador argentino Martín Anselmi aos mexicanos do Cruz Azul, o FC Porto vem de quatro jogos perdidos em todas as provas, registo que só tinha averbado há cerca de seis décadas, e tentará evitar frente ao Santa Clara a pior série de derrotas em mais de 131 anos de história 'azul e branca'.

