Já apurada para uma das pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa, a formação vimaranense tem 53 pontos e vai terminar o campeonato na quinta posição se o Arouca não vencer o Portimonense ou se alcançar, no Estádio do Dragão, um resultado idêntico ao do sexto classificado, que contabiliza 51 pontos.

"Contrariámos todas as expetativas e acabámos por fazer uma boa época. Ainda nos falta um jogo e queremos acabar o ano da melhor forma possível. Queremos acabar em grande e garantir o quinto lugar, que é outro objetivo", referiu o defesa central de 20 anos, citado pelos canais oficiais do clube minhoto.

Utilizado em 31 jogos oficiais na época prestes a terminar, o internacional sub-21 português frisou que a equipa treinada por Moreno "superou as expetativas de muita gente" à partida para 2022/23 e prometeu um conjunto a lutar pela vitória no sábado, frente a um adversário que ainda espera sagrar-se bicampeão nacional.

"Nós queremos assegurar o quinto lugar, enquanto o FC Porto quer ser campeão. Estes jogos são sempre difíceis e o FC Porto vai querer entrar com tudo. Estamos preparados para isso. A partir do momento em que o árbitro apita, só temos de desfrutar do jogo sem pensar no ruído exterior, saindo de lá com a vitória", realçou.

O central admitiu que o FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 82 pontos, menos dois do que o líder Benfica, vai "querer entrar muito forte", a "pressionar alto" e a tentar "marcar cedo", mas prometeu um Vitória a "querer muito lutar pelo resultado" e a acreditar que pode somar os três pontos no reduto azul e branco.

André Amaro regressou à competição em 14 de maio, no triunfo vimaranense por 1-0 na visita ao Rio Ave, para a 32.ª jornada da I Liga portuguesa, depois de uma lesão contraída ao serviço da seleção lusa sub-21 no final de março, que lhe custou, até porque, ao início, pensou que teria de ser operado ao tornozelo direito.

"No início da lesão, quando se pensava que eu teria de ser operado, foi difícil. Estava num bom momento de forma e parar ali não era o que eu queria. Na altura aproximava-se o final da época, com o Vitória a lutar pelos seus objetivos e depois viria o europeu [sub-21, em junho]. Foi um pouco difícil, mas depois recuperei. Trabalhei forte todos os dias e acabei por voltar", lembrou.

