"Nós andámos aqui o ano inteiro, em todas as palestras, a dizer que éramos capazes de ganhar o campeonato. Eu mudei o discurso e todos os dias lhes digo que nós ainda podemos perder o campeonato", reconheceu o técnico dos 'leões', em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Vitória de Guimarães.

O técnico vincou, no entanto, que "isso não é pensar negativamente" e explicou que o objetivo é criar no grupo "aquele nervosismo e ansiedade positiva" para levar "todos os jogos muito a sério" até ao final da época.

"Eu até sinto o grupo bastante calmo, bastante tranquilo, muito focado naquilo que tem de fazer. Já toda a gente aqui tem experiência deste momento. Diria que é uma ansiedade boa, porque é importante tê-la. Se não a tivéssemos, era sinal de que estávamos a pensar muito mais à frente", tinha explicado o treinador, momentos antes.

O Sporting venceu na terça-feira, em Famalicão, o jogo que tinha em atraso, da 20.ª jornada da I Liga, e aumentou para sete pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o Benfica, quando faltam disputar apenas cinco jornadas no campeonato.

Após o encontro, a equipa foi recebida no Estádio José Alvalade por centenas de adeptos que "estão muito confiantes", admitiu o treinador, apesar de essa demonstração de confiança ser contrária ao discurso que tem tentado passar ao grupo.

"É difícil explicar aos adeptos que ainda não acabou e que temos tempo para fazer a festa quando tivermos de fazer festa. É difícil controlar, os adeptos estão muito confiantes e quiseram demonstrar esse carinho", comentou.

O apoio do público, de resto, será importante para vencer o Vitória de Guimarães, o último adversário que derrotou a equipa de Rúben Amorim, no encontro da primeira volta, por 3-2.

"Sabemos o que representa aquela equipa, o clube que é, juntou-se ali também um excelente treinador, que retira também muito disso da equipa e que tem vindo a fazer excelentes resultados. Mas, nós estamos preparados. Se o Vitória tem objetivos, nós também temos, jogamos em nossa casa e vamos ter o público do nosso lado", apontou.

O Sporting recebe o Vitória de Guimarães no domingo, em encontro da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Se vencer, a equipa de Rúben Amorim aumenta provisoriamente para 10 pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o Benfica, que visita o Farense apenas na segunda-feira.

O Vitória de Guimarães, orientado por Álvaro Pacheco, foi a última equipa a derrotar os 'leões' no campeonato, por 3-2, em dezembro, na 13.ª jornada. Desde então, os 'leões' somaram 15 vitórias e um empate na I Liga e estão a três triunfos de conquistar o título.

