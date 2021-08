O vencedor da edição especial da prova aparece na ordem da partida do prólogo como último ciclista a partir da Praça do Império, às 17:25 horas, arrancando oito minutos depois de António Carvalho, o líder da Efapel, a principal rival dos 'dragões'.

Os 126 ciclistas inscritos partem com um minuto de diferença entre si, sendo o britânico William Bjergfelt (SwiftCarbon) o primeiro a fazer-se à estrada, às 15:20 minutos, para completar o percurso de 5,4 quilómetros com início e final na Praça do Império.

Ordem de partida: 15:20 - William Bjergfelt, GB (SwiftCarbon) (...) 16:23 -- Frederico Figueiredo, Por (Efapel) 16:33 - Alejandro Marque, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) 16:49 -- Joni Brandão, Por (W52-FC Porto) 17:07 -- João Rodrigues, Por (W52-FC Porto) 17:09 - Gustavo Veloso, Esp (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) 17:13 -- Vicente García de Mateos, Esp (Antarte-Feirense) 17:14 -- Tomas Contte, Arg (Louletano-Loulé Concelho) 17 :15 -- Joaquim Silva, Por (Tavfer-Measindot-Mortágua) 17:16 - Yuval Ben Moshe, Isr (Israel Cycling Academy) 17:17 -- António Carvalho, Por (Efapel) 17:18 -- Keegan Swirbul, EUA (Rally Cycling) 17:19 -- Ivan Moreno, Esp (Kern Pharma) 17:20 - Alex Molenaar, Hol (Burgos-BH) 17:21 - Dzmitry Zhyhunou, Blr (Euskaltel-Euskadi) 17:22 -- Hector Sáez, Esp (Caja Rural) 17:23 -- Tom Wirtgen, Lux (Bingoal Pauwels Sauces WB) 17:24 -- Sergio Samatier, Esp (Movistar) 17:25 -- Amaro Antunes, Por (W52-FC Porto)

