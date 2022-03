Após sete jornadas consecutivas sem vitórias, a formação minhota ocupa o 14.º lugar, com 26 pontos, e o seu 'timoneiro' reconhece que os pontos são necessários, tendo vincado, contudo, que a prioridade dos atletas deve ser a de se focarem no que controlam, para 'assinarem' uma exibição ao seu "nível".

"Temos de nos focar no que controlamos, no que pretendemos e no que queremos. Queremos um Vizela corajoso contra um adversário com ideia de jogo bem vincada. Temos de ser tranquilos e serenos para ultrapassarmos o adversário pela frente. Vai ser mais um excelente jogo, com caudal ofensivo de ambas as equipas. Acredito que o Vizela, jogando ao seu nível, vai trazer pontos", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00 de sábado, no Estoril.

Elogioso para com o treinador dos 'canarinhos', Bruno Pinheiro, a seu ver responsável por incutir uma "mentalidade vencedora e campeã" ao sétimo classificado da I Liga, Álvaro Pacheco perspetivou duas equipas assentes em "estilos diferentes", a "tentarem dominar" um embate que pode ser "parecido" ao da primeira volta (1-1).

"Estes são sempre jogos muito emotivos. Temos duas equipas que querem ganhar, com futebol ofensivo e à procura de comandarem o jogo. Vai haver momentos em que o Vizela vai estar por cima e outras em que o Estoril Praia vai ser capaz de estar por cima", projetou.

Mesmo convencido de que, no futebol, "está sempre na hora de ganhar", o técnico vizelense reconhece que o plantel deve aumentar a "concentração" e reduzir a "margem de erro" nas decisões tomadas à medida que "o campeonato se aproxima do fim", mas rejeitou que os seus jogadores necessitem de "trabalho psicológico" para subirem de rendimento e evitarem a aproximação do Tondela, formação que ocupa o 16.º lugar, o do 'play-off' de manutenção, com 22 pontos.

O 'timoneiro' enalteceu ainda o desempenho da equipa na deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica e na receção ao Famalicão, que terminaram com o mesmo resultado (1-1), para defender que o Vizela tem "estado sempre mais perto de ganhar do que de perder" nos jogos mais recentes.

Na antevisão ao encontro de sábado, Álvaro Pacheco felicitou ainda a seleção portuguesa de futebol, o seu selecionador, Fernando Santos, e a Federação Portuguesa de Futebol pelo apuramento para o Mundial Qatar2022, após a vitória de terça-feira sobre a Macedónia do Norte, por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

O Vizela, 14.º classificado da I Liga portuguesa, com 26 pontos, defronta o Estoril Praia, sétimo, com 34, em jogo agendado para as 18:00 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

