O esloveno Primoz Roglic (BORA - hansgrohe), que ganhou a etapa, e Almeida (UAE Emirates), terceiro, tiraram bem partido do tempo que ganharam à concorrência direta nas três etapas em solo português e já são primeiro e segundo da Vuelta, após esta duríssima ligação de Plasencia a Villuercas, em 170,5 quilómetros, que 'revolucionou' a classificação geral.

Na geral, Roglic tem oito segundos de avanço sobre o português, com o espanhol Enric Mas (Movistar) em terceiro, já a 32 segundos do esloveno líder da BORA - hansgrohe.

Para João Almeida, a dura etapa de alta montanha serviu ainda para clarificar quem é, realmente, o chefe de fila da UAE Emirates, depois do considerável atraso de Adam Yates - o britânico perdeu um minuto e meio.

Na subida final, em piso de cimento e com rampas muitas vezes a mais de 15%, Almeida fez uma corrida muito ao seu estilo, descolando várias vezes, para mais à frente recuperar. Chegou ao grupo da frente, ainda assim, com força suficiente para discutir o sprint com Roglic e o belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), que deixou escapar a vitória por excesso de confiança.

O esloveno venceu ao sprint o percurso de 170,5 quilómetros que ligou Plasencia ao Pico Villuercas, na Serra de Guadalupe, em 4:26.49 horas, à frente de Van Eetvelt, Almeida e mais quatro 'resistentes' de uma escalada que fez mais estragos do que se antevia.

Roglic subiu ao primeiro lugar da geral, com menos oito segundos do que João Almeida, atual vice-líder, e 32 face ao espanhol Mas, que é terceiro. O top-5 completa-se com o italiano Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious), a 38 segundos, e Van Eetvelt, a 41.

Entre os grandes derrotados da jornada está o norte-americano Sepp Kuss (Vizma-Lease a Bike), o vencedor da Vuelta no ano passado e hoje apenas 11.º. Na geral, é 13.º, a 1.14.

Pior está Adam Yates, que seguia em quarto e caiu para 22.º, já quase a dois minutos de Roglic e Almeida.

O português Nelson Oliveira (Movistar) foi 64.º, a 7.40, e o seu compatriota Rui Costa (EF Education - EasyPost) cortou em 127.º, a 14.03.

Na geral, seguem em 57.º, a 7,53, e em 115.º, a 14.53, respetivamente.

A quinta etapa da Volta a Espanha realiza-se na quarta-feira, entre Fuente del Maestre e Sevilha, num total de 177 quilómetros.

FB // VR

Lusa/fim