Zverev, terceiro do ranking mundial, venceu o 26.º da hierarquia mundial por 6-2, 7-6 (7-4) e 6-1, em duas horas e 33 minutos.

Na próxima ronda, fase à qual chega pela oitava vez consecutiva no torneio francês, Zverev, que atingiu pelo menos as meias-finais nas últimas quatro edições, vai defrontar o neerlandês Tallon Griekspoor, 35.º do ranking.

