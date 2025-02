"O jogador Alexander Bah foi submetido a intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo, para tratamento de rotura completa do ligamento cruzado anterior", pode ler-se em comunicado das 'águias'.

A gravidade da lesão retira-o dos relvados pelo menos até final da época, tendo agora sido submetido a uma cirurgia levada a cabo por Morten Boesen.

Bah, habitual titular nos 'encarnados', cumpre a terceira temporada no clube, desfalcando as opções do treinador Bruno Lage em 08 de fevereiro, quando saiu lesionado do triunfo ante o Moreirense (3-2), em jogo em que também terminou a época, por lesão, para Manu Silva.

A lesão do dinamarquês deixou ainda o Benfica sem um lateral direito sénior de raiz, tendo Lage promovido adaptações, como o central Tomás Araújo, ou o jovem Leandro Santos para colmatar a ausência.

