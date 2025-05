"Se calhar, não esperava tudo o que vivi até agora no clube. Se me tivessem dito que a história ia ser esta na primeira vez que pisei o Multidesportivo não ia acreditar. Tudo se foi traçando, as coisas foram correndo da melhor maneira e chegou agora um grande passo. Renovar com o Sporting foi uma decisão fácil e estou extremamente feliz", afirmou Salvador Salvador.

As declarações do capitão da equipa de andebol, que começou no Sporting com 13 anos e conta agora com 23, foram reproduzidas pelo Sporting no seu sítio de Internet.

Já Martim Costa, de 22 anos, é 'leão' desde 2021 e o lateral admitiu estar "super orgulhoso" com a renovação: "Foi a melhor decisão da minha vida e espero continuar a trabalhar como tenho trabalhado para dar alegrias aos adeptos".

Por seu turno, 'Kiko' Costa, de 20 anos e irmão de Martim, também está no Sporting desde 2021 e a renovação chegou com "um sentimento de conquista e orgulho" no percurso feito.

"Estes quatro anos têm sido uma aventura e um sonho, temos conquistado muitas coisas. Vou lutar pelo título que falta conquistar, que é a Liga dos Campeões", lançou o internacional luso, que foi eleito o melhor jogador jovem do último Campeonato do Mundo, em que Portugal alcançou um inédito quarto lugar.

Os 'leões' sagraram-se esta época bicampeões nacionais de andebol, além de terem vencido a Supertaça e atingido os quartos de final da Liga dos Campeões 50 anos depois da última vez. Na próxima semana, no dia 07 de junho, vão disputar a final da Taça de Portugal, diante do FC Porto.

DN // MO

Lusa/Fim