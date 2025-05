Alex Michelsen é o primeiro campeão norte-americano do Estoril Open

Estoril, Lisboa, 04 mai 2025 (Lusa) -- O tenista Alex Michelsen tornou-se hoje no primeiro campeão norte-americano do Estoril Open, ao bater o italiano Andrea Pellegrino, em dois 'sets', na final do challenger português de categoria 175, no Clube de Ténis do Estoril.