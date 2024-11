"A Liga Desportiva Alajuelense informa que apresentou na segunda-feira, 18 de novembro, uma reclamação formal à FIFA, solicitando o seu direito de participação no próximo Mundial de clubes, que terá lugar nos Estados Unidos em 2025", referiu na terça-feira o clube, num comunicado.

O campeão da Taça Centro-Americana da Confederação de Futebol de Associação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf) explicou que "a reivindicação baseia-se nos princípios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do torneio e nos requisitos que o clube cumpre para estar presente nesta competição".

O Alajuelense não revelou mais detalhes.

De acordo com os meios de comunicação da Costa Rica, o pedido surge depois da imprensa mexicana ter sublinhado que o facto dos clubes León e Pachuca pertencerem ao mesmo proprietário pode violar os regulamentos do Mundial de clubes.

O Alajuelense informou que contratou o escritório de advogados espanhol Sportia Law, com "vasta experiência em direito desportivo e um excelente historial em casos resolvidos perante a FIFA".

"Confiamos plenamente que o regulamento do torneio será respeitado e que este caso abre um precedente de transparência e respeito pelos valores fundamentais do futebol promovidos pela FIFA", concluiu o clube.

Qualificaram-se para a competição os últimos quatros vencedores da Liga dos Campeões da Concacaf, o norte-americano Seattle Sounders e os mexicanos Pachuca, León e Monterrey, além do Inter Miami como convidado do país anfitrião.

O sorteio do Mundial de clubes, para o qual a FIFA anunciou estes cinco clubes da Concacaf entre os 32 participantes, será realizado no dia 05 de dezembro, em Miami.

Na semana passada, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que o Mundial de clubes de 2025 será o início de "algo histórico" e que vai mudar o futebol para melhor, garantindo que a receita conseguida será para investir.

"Estamos a falar de algo nunca antes visto. O Mundial de clubes do próximo ano trará a magia de um Campeonato do Mundo de seleções nacionais para o nível dos clubes. Este torneio será o início de algo histórico, algo que mudará o nosso desporto para melhor e para todas as gerações futuras que virão a amá-lo como nós o amamos", disse Infantino.

O Benfica e o FC Porto são duas das 32 equipas que vão marcar presença na competição que tem um novo formato e que se vai disputar entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

Nesta altura já são conhecidas 31 das equipas apuradas, com exceção do vencedor da edição deste ano da Taça Libertadores, que oporá duas equipas brasileiras, o Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, ao Atlético Mineiro, em 30 de novembro.

