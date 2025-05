A equipa de Cristiano Ronaldo e Otávio chegou ao intervalo com vantagem aparentemente confortável, porém o conjunto de Danilo Pereira deu a volta, consumada com um golo aos 90+4.

Com 12 pontos em disputa até ao final do campeonato, o Al Itthiad soma 71, mais seis do que o Al Hilal, com 65, e que venceu por 5-3 em casa do lanterna-vermelha Al-Read, no primeiro desafio do clube após a saída do treinador Jorge Jesus.

Com o desaire caseiro, o Al Nassr caiu para quarto, com 60 pontos, menos um do que o Al-Ahli, com 61.

Sadio Mane inaugurou o marcador logo ao terceiro minuto, aproveitando um defeituoso corte defensivo para faturar: o senegalês voltou a estar em evidência aos 37, quando, no chão, ainda conseguiu assistir Ayman Yahya, liberto na zona frontal, para o 2-0, aos 37.

Este lance surgiu no minuto a seguir ao francês Karim Benzema cabecear à trave, porém o francês foi mais eficaz aos 49 a reduzir para o 2-1.

Aos 52, o compatriota Kanté concluiu um contra-ataque ao primeiro toque, igualando, e anulando rapidamente a desvantagem de dois golos com que a equipa foi para o intervalo.

Quando a igualdade parecia persistir, aos 90+4 um cruzamento na direita para a área onde apareceu o argelino Houssem Aouar a antecipar-se, ao segundo poste e, à segunda, a consumar a reviravolta para a formação orientada pelo francês Laurent Blanc.

RBA // AJO

Lusa/Fim