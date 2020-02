Al-Nassr, de Rui Vitória, dá a volta em tempo de compensação e vence Al Shabab O Al-Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, operou hoje a reviravolta em tempo de compensação e acabou por vencer na visita ao Al Shabab, por 4-2, em jogo da 18.ª jornada da Liga saudita de futebol. desporto Lusa desporto/al-nassr-de-rui-vitoria-da-a-volta-em-tempo_5e46e619e83a5312a741a6fe





Os campeões sauditas colocaram-se em vantagem aos 14 minutos, por intermédio do goleador marroquino Abderrazak Hamdallah -- que viria a ser a grande 'figura' do encontro -, só que o colombiano Danilo Moreno e o argentino Cristian Guanca inverteram o resultado a favor do Al Shabab, aos 36 e 59, respetivamente.

Contudo, Hamdallah empatou a partida aos 82 minutos e consumou o seu 'hat-trick' e a reviravolta do Al-Nassr, aos 90+2, de grande penalidade - num lance que originou a expulsão de um adversário -, antes de Sultan Al Ghanam fechar o triunfo aos 90+4.

A equipa orientada por Rui Vitória, que vinha de dois empates, mantém-se no segundo lugar do campeonato saudita, com 38 pontos, menos três do que o líder Al-Hilal, que na quarta-feira venceu o Al Feiha.

Já Vítor Campelos continua sem vencer para o campeonato desde que assumiu o comando do Al-Taawon, tendo somado hoje um nulo (0-0) na visita ao Al Adalh. A equipa do técnico luso ocupa o quinto posto da prova, com 28 pontos.

