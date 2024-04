Al Hilal

treinado por Jorge Jesus, foi hoje derrotado por 4-2 na visita ao Al Ain, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões asiática de futebol, e terminou um recorde mundial de 34 vitórias seguidas.

No jogo, que estava agendado para terça-feira e foi adiado para hoje devido ao mau tempo, a grande figura da formação dos Emirados Árabes Unidos foi o marroquino Soufiane Rahimi, que fez um 'hat-trick', com golos aos 06, 26 e 38 minutos, os dois últimos de penálti.

O paraguaio Kaku, aos 56, também de castigo máximo, ampliou a vantagem, enquanto o brasileiro Malcolm, aos 49, e Al Dawsari, aos 78, anotaram os tentos dos sauditas.

Com este resultado, a formação comandada por Jorge Jesus, que contou com o internacional luso Rúben Neves, terminou uma série de 34 vitórias consecutivas nas diferentes competições, um recorde mundial, mais sete do que o anterior máximo, que pertencia, desde 2016/17, aos galeses do The New Saints, com 27.

O Al Hilal estava 100% vitorioso desde 25 de setembro de 2023, entre jogos de campeonato (20 jogos), 'Champions' asiática (nove), Taça da Arábia Saudita (três) e Supertaça saudita (dois), que ganhou em 11 de abril.

O jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões asiática está agendado para terça-feira, dia 23 de abril, na Arábia Saudita.

