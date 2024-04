Segundo o CIVISA, os abalos foram registados às 12:07 locais (13:07 em Lisboa) e às 12:10, tendo os dois eventos tido epicentro a cerca de 65 quilómetros a Norte--noroeste (WNW) de Várzea, na ilha de São Miguel.

"De acordo com a informação disponível até ao momento os sismos foram sentidos com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Santa Cruz, Vila das Lajes, Fontinhas, Cabo da Praia, Fonte do Bastardo, Porto Martins (Praia da Vitória), São Sebastião, Porto Judeu e Feteira (Angra do Heroísmo)", refere o CIVISA, em comunicado.

Os eventos "foram ainda sentidos com intensidade III/IV em São Brás (Praia da Vitória), Conceição, São Bento, Santa Luzia, Sé, São Pedro (Angra do Heroísmo), e intensidade III em Vila Nova, Agualva, Quatro Ribeiras (Praia da Vitória), e Posto Santo (Angra do Heroísmo)", acrescenta.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Quando há uma intensidade IV, considerada moderada, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem e "os vidros e loiças chocam ou tilintam", podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger.

