Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Presidência da República Dominicana confirmou que Abinader vai passar por Portugal na primeira viagem ao estrangeiro após a reeleição e encontrar-se com o chefe de Estado português.

Horas antes, a Presidência portuguesa tinha dito que Marcelo Rebelo de Sousa convidou Luis Abinader a realizar uma visita oficial a Portugal, que decorrerá em 28 de maio.

De acordo com uma nota divulgada na página na Internet da Presidência, o chefe de Estado transmitiu "votos de sucesso, bem como de prossecução do desenvolvimento e reforço das relações entre Portugal e a República Dominicana, tanto no domínio bilateral, quanto no contexto ibero-americano".

A Presidência da República Dominicana disse que, antes de visitar Portugal, Abinader irá partir na sexta-feira para Roma.

Na segunda-feira, o chefe de Governo irá encontrar-se com o Presidente da Itália, Sergio Matarella, e reunir-se com o Papa Francisco, assim como participar num encontro bilateral com autoridades do Vaticano.

Abinader, do Partido Revolucionário Moderno (PRD, progressista e liberal), alcançou no domingo uma vitória à primeira volta das eleições presidenciais, ao obter perto de 60% dos votos.

O presidente dominicano permanecerá no cargo durante os próximos quatro anos após obter mais do dobro dos votos do antigo chefe de Estado Leonel Fernández, do partido Força Popular, que governou nos períodos 1996-2000, 2004-2008 e 2008-2012.

Quer Fernández, quer Martínez reconheceram através de telefonemas o vencedor, que no seu discurso de vitória garantiu que "a República Dominicana mudou e mudou para sempre".

Cerca de 8,1 milhões de eleitores foram chamados às urnas para eleições gerais que decorreram normalmente, embora os partidos da oposição tenham relatado uma série de pequenas irregularidades.

Os eleitores também escolheram no domingo os novos deputados (32 lugares) e senadores (190), assim como 20 deputados para o Parlamento Centro-Americano (Parlacen).

As eleições foram acompanhadas por uma missão de 84 pessoas de 19 nacionalidades da Organização dos Estados Americanos, liderada pelo ex-presidente do Chile Eduardo Frei.

A República Dominicana ocupa uma parte da ilha de São Domingos, que divide com outro Estado, o Haiti, considerada a nação mais pobre das Américas.

