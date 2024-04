Apesar do aumento trimestral, a taxa de desemprego caiu 0,9 pontos percentuais face ao mesmo período do ano passado, quando ficou em 8,8%.

Segundo o IBGE, a subida do desemprego na comparação com os três meses anteriores foi puxada pelo aumento no número de pessoas à procura de trabalho, a chamada população desocupada, que cresceu 6,7% face ao trimestre terminado em dezembro de 2023, com mais 542 mil pessoas em busca de trabalho.

Assim, o índice de desemprego é o menor para um primeiro trimestre desde 2014, logo no início da crise económica que atingiu o Brasil naquele período.

Segundo o IBGE, no primeiro trimestre do ano estavam desempregadas 8,6 milhões de pessoas.

O instituto responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro informou também que a população empregada no país soma 100,2 milhões de pessoas, dado que indica uma queda de 0,8% em termos trimestrais, com menos 782 mil pessoas, embora tenha crescido 2,4% quando comparada com o mesmo período do ano passado.

Quanto às pessoas com empregos informais, ou seja, que prestam serviços sem contrato de trabalho, no primeiro trimestre do ano esse grupo representava 38,9% da população empregada no país sul-americano, face a 39,1% no trimestre anterior e 39% no ano passado.

