"É a nossa fortaleza, o [Estádio de] São Luís é o estádio mítico, onde nos sentimos bem. Queremos chegar ao último jogo e dar mais uma alegria aos nossos sócios e adeptos, que tanto nos acarinharam ao longo da época. É o último jogo, mas é um jogo em que queremos mais uma vez marcar uma presença forte e agressiva, em que faremos tudo para lutar pelos três pontos", disse José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

O técnico reforçou que "tentar a vitória, lutar pelos três pontos e fazer um jogo positivo, um jogo com uma entrega total", são os objetivos da equipa algarvia, já tranquila a meio da tabela.

Também há metas concretas na mira do clube de Faro para a despedida da época, nomeadamente "chegar aos 40 pontos e bater o recorde de golos do Farense na I Liga". Atualmente, os algarvios somam 45, a apenas um dos 46 da temporada 1990/91.

José Mota garantiu que a sua equipa olha com "sentido de rigor" para o confronto com o 'vizinho' Portimonense, que precisa de vencer, mas está também dependente de terceiros para escapar ao 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção com o terceiro classificado da II Liga.

"Sabemos que temos de ser sérios até ao apito final do árbitro. Sempre fomos neste campeonato e, no próximo jogo, mais uma vez vamos transmitir o que nós somos", afirmou o treinador, prometendo "toda a firmeza, dedicação e ambição que o Farense exige aos seus profissionais".

Em jeito de balanço sobre a "época de afirmação" do Farense na I Liga, a primeira após a subida, José Mota destacou que o emblema "demonstrou que tem capacidade para continuar cá, não só este ano mas para muitos, muitos anos".

Farense, nono classificado, com 37 pontos, e Portimonense, 16.º, com 29, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

