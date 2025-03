A sete rondas do fim da Eredivisie, a formação de Amesterdão lidera, com 67 pontos, mais nove do que o conjunto de Eindhoven, detentor do troféu, que é segundo colocado, com 58, enquanto o surpreendente Utrecht é terceiro, com 52.

Na visita ao Philips Stadion, o equipa comandada por Francesco Farioli adiantou-se aos 35 minutos, através do médio Davy Klaassen, e fixou o triunfo aos 67, através do avançado burquinês Bertrand Traoré, que tinha sido lançado em campo cinco minutos antes.

O Ajax, recordista de títulos de campeão nos Países Baixos, com 35, venceu a competição pela última vez em 2021/22, antes de Feyenoord (2022/23) e PSV (2023/24) se imporem nas últimas duas épocas.

