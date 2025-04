Advogado de Maradona diz que médicos "não se preocuparam com o coração"

Buenos Aires, 15 abr 2025 (Lusa) - Víctor Stinfale, que foi advogado e amigo de Diego Maradona, disse hoje em tribunal que os médicos do ídolo argentino do futebol "preocupavam-se com a adição de Diego e não se preocupavam com o coração".