Os 'leões' venceram os 'axadrezados' por 3-2, após uma série de quatro derrotas consecutivas com João Pereira no comando da equipa, mas o assistente do sucessor de Ruben Amorim considerou, em Alcochete, que a equipa entrou "sempre muito bem" nesses encontros.

"Se calhar faltou conseguirmos fazer o segundo golo para ter alguma tranquilidade, mas estamos no bom caminho e estáveis a nível emocional para dar continuidade a esse bom resultado", atirou o treinador adjunto, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Santa Clara.

Teixeira falou à imprensa, em vez do chefe da equipa técnica, porque João Pereira ainda não tem, de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol, as habilitações necessárias para liderar a equipa e comparecer nas interações com os jornalistas.

O treinador adjunto dos 'leões' descartou comentar o empate do Benfica no domingo, para a I Liga, e considerou que a derrota sofrida no campeonato, frente ao Santa Clara, a segunda na prova desde que o atual corpo técnico sucedeu ao de Amorim, não irá mexer com a parte psicológica da equipa.

"Os jogadores e nós fizemos a análise do jogo com o Santa Clara e o resultado [derrota por 1-0] é completamente enganador. Tivemos muito mais oportunidades de golo, eles tiveram duas. Sabemos que isto pode acontecer no futebol", desabafou Teixeira.

Para a partida dos oitavos de final, o Sporting já vai poder contar com o defesa central St. Juste, que "recuperou" de uma gripe que o afastou do encontro de sábado, mas Gonçalo Inácio "vai estar em dúvida", assim como Eduardo Quaresma, que "saiu tocado" e o guarda-redes Franco Israel, que teve "algumas queixas".

As dificuldades físicas dos vários jogadores do setor defensivo não são, no entanto, a principal explicação para a instabilidade defensiva da equipa, que sofreu 12 golos nos últimos cinco jogos.

"Outro critério que tem sido prejudicial é não termos tempo para treinar, jogando de três em três dias não há tempo para corrigir com treino. Temos recorrido a alguns vídeos, algum trabalho de posicionamento, mas não é o mesmo que ter uma semana limpa para treinar", lamentou Tiago Teixeira.

O Sporting recebe o Santa Clara na quarta-feira, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal com início previsto para as 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

A equipa orientada por João Pereira chega a esta fase da prova 'rainha' do futebol português após afastar o Portimonense (2-1, fora), da II Liga, e o Amarante (6-0, casa), da Liga 3, em encontro que marcou a estreia do ex-treinador da equipa B no conjunto principal, após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United.

Depois disso, os 'leões' sofrerem quatro derrotas consecutivas, duas para a Liga dos Campeões e duas para a I Liga, incluindo frente ao Santa Clara, o mesmo adversário de quarta-feira, por 1-0, na estreia de João Pereira no campeonato.

Os açorianos têm sido apontados como equipa 'sensação' da I Liga, uma vez que seguem em quarto lugar, com 27 pontos, logo atrás de Sporting (36), FC Porto (34) e Benfica (32, menos um jogo).

Na Taça de Portugal, a equipa orientada por Vasco Matos afastou o Gondomar (1-0, fora), do Campeonato de Portugal, e o Famalicão (1-0, fora), da I Liga, antes de o sorteio ditar a visita a Alvalade, nos oitavos de final.

SYL // AJO

Lusa/Fim