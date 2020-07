"Os jogadores ouviram-nos claramente", afirmaram os adeptos do Shanghai SIPG, citados pela imprensa local, depois de terem esgotado o Sports International Hotel, na cidade de Kunshan, província de Jiangsu, onde o SIPG derrotou o Tianjin Teda, por 3-1, na segunda-feira à noite.

O Kunshan Stadium é um dos estádios selecionados para disputar esta temporada que, devido à pandemia do novo coronavírus, começou cinco meses mais tarde, no sábado, com jogos à porta fechada.

O preço dos quartos mais caros no hotel subiu de 450 yuan (cerca de 55 euros) para 800 yuan (quase 100 euros) nos dias de jogos.

Para domingo, quando o SIPG, onde alinha Hulk, antigo avançado do Futebol Clube do Porto, volta a jogar, desta vez contra o Hebei China Fortune, já não há quartos disponíveis.

Segundo a imprensa local, as autoridades do futebol na China vão fazer de tudo para impedir que a situação se repita.

