O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões começou a construir o resultado no encontro da 11.ª jornada à passagem do minuto 26, quando o sueco Zlatan Ibrahimovic cobrou um livre direto à entrada da área, face a uma falta cometida sobre o português Rafael Leão, e bateu Rui Patrício, que hesitou na altura de tentar defender.

Com o golo apontado hoje, o ponta de lança nórdico atingiu, aos 40 anos, a marca dos 400 tentos em campeonatos nacionais e 150 na Seria A.

Após o descanso, foi, novamente, de bola parada, que o emblema milanês dilatou a vantagem no Olímpico de Roma, com um penálti convertido pelo marfinense Franck Kessie (57).

Aos 66 minutos, Theo Hernández receber o segundo cartão amarelo e consequente ordem de expulsão e, em superioridade numérica, Mourinho viu os 'giallorossi' encostarem o adversário à sua zona defensiva e desperdiçarem várias oportunidades, nomeadamente por Nicolo Zaniolo, para, no mínimo, chegar ao empate.

Em tempo de descontos, El Shaarawy (90+3 minutos) ainda deu uma réstia de esperança, mas acabou por ser insuficiente, também por culpa da equipa de arbitragem e do videoárbitro, que não descortinaram uma grande penalidade na área 'rossonera', após Kjaer ter sido imprudente sobre Pellegrini.

O AC Milan ocupa o segundo posto da Serie A, em igualdade pontual com o líder Nápoles, ambos com 31 pontos, mais sete do que o Inter, que fecha o pódio, enquanto a Roma é quinta, com 19, os mesmos da Atalanta (quarta).

Mais cedo, com o lateral internacional português Mário Rui entre os titulares, o Nápoles foi ao reduto do Salernitana vencer por 1-0, com um golo do médio Zielinski.

Os 'azzurri' garantiram a vitória durante o segundo tempo, quando o jogador polaco, aos 61 minutos, anotou o único tento da partida, antes de Kastanos (70) e Koulibaly (77) receberem ordem de expulsão nos anfitriões e visitantes, respetivamente.

Um 'hat-trick' do sérvio Vlahovic deu o triunfo à Fiorentina, na receção ao Spezia (3-0), e colocou o emblema 'viola' à 'porta' dos lugares europeus, com os mesmos 18 pontos da Lazio, sexta, e os visitantes seguem no 19.º e penúltimo posto, com apenas sete.

No duelo entre o Venezia e o Génova, o 'nulo' prevaleceu até final, com ambos os conjuntos a ficarem acima da zona de despromoção, no 16.º e 17.º lugares, com nove e oito pontos, respetivamente, enquanto o Empoli (10.º, com 15) foi ao reduto do Sassuolo (12.º, com 14) vencer por 2-1, com o tento vitorioso a surgir no tempo de compensação, por intermédio de Szymon Zurkowski (90+2).

No primeiro encontro do dia, o argentino Joaquín Correa 'bisou' e deu os três pontos ao campeão Inter, na receção à Udinese (2-0).

Depois de um primeiro tempo sem golos, o avançado dos 'nerazzurri' tornou-se na figura do desafio, num espaço de oito minutos, aos 60 e 68, após bater o guardião Silvestri, que teve a companhia do avançado português Beto no lado do conjunto visitante, 14.º posicionado, com 11 pontos.

AJC // PFO

Lusa/Fim