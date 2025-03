Depois de três derrotas consecutivas, todas pelo mesmo 2-1, o conjunto 'rossoneri' conseguiu a segunda reviravolta seguida, após o 3-2 imposto em Lecce, e com isso soma agora 47 pontos, embora com mais uma partida disputada.

Ficou, assim, a três pontos do Bolonha, sexto, a primeira posição para as competições europeias, quatro da Lazio e cinco da Juventus, quarta, com direito a ir à Liga dos Campeões, contudo, todos com memos uma partida.

Com Rafael Leão no 'onze' e João Félix em campo a partir dos 52 minutos, os visitantes adiantaram-se aos 33 minutos, com o francês Lucas Da Cunha a concluir, à entrada da área, uma boa combinação de ataque, atirando rasteiro junto ao poste.

As dificuldades dos 'rossoneri' foram muitas, ainda assim, aos 53, o norte-americano Christian Pulisic desmarcou-se na área e atirou cruzado com o pé esquerdo, com a bola a entrar ao segundo poste para a igualdade 1-1.

Seis minutos após ter visto o seu remate embater na parte de cima da trave, o neerlandês Tijjani Reijnders afinou a pontaria e consumou a reviravolta, aos 75, 'disparando', sobre a direita, entre o guarda-redes e o poste.

Destaque para o antigo internacional inglês Dele Alli, que não jogava desde janeiro de 2023, e que entrou aos 83 no Como, mas, aos 90, foi expulso, após falta grosseira sobre adversário.

Com o defesa Pedro Pereira e avançado Dany Mota no 'onze', o lanterna-vermelha Monza interrompeu uma série de três derrotas consecutivas, ainda assim não foi além de um comprometedor empate 1-1 caseiro com o também aflito Parma, com o golo de Armando Izzo, aos 60, a ter como resposta forasteira o tento do francês Ange-Yoan Bonny, aos 84.

Um tento solitário do médio eslovaco Ondrej Duda, aos 72, garantiu hoje um triunfo por 1-0 do Verona em casa da Udinese, permitindo-lhe amealhar o 29.º ponto, enquanto os anfitriões vão manter o 10.º lugar, com 40.

Ainda hoje, o Torino recebe o Empoli.

No domingo, o líder Inter, com 61 pontos, visita a Atalanta, terceira classificada, com 58, enquanto o Nápoles, segundo, com 60, joga em casa do Veneza, penúltimo.

RBA // VR

Lusa/Fim