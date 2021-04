O médio Raphael Veiga, em grande destaque do lado do Palmeiras, fez o primeiro golo do jogo, logo aos dois minutos, mas o Flamengo reagiu e deu a volta ao marcador ainda no primeiro tempo, graças a Gabriel Barbosa (23) e Giorgian De Arrascaeta (45+4).

Abel Ferreira viu o cartão vermelho, aos 38 minutos, depois de contestar com veemência contra a equipa de arbitragem, e teve que deixar o banco do Palmeiras, que, mesmo assim, alcançou a igualdade aos 74, num penálti executado com sucesso por Raphael Veiga, que assim 'bisou' no encontro.

Face à igualdade no marcador no final dos 90 minutos, a decisão foi para a marca dos onze metros e, depois de nove remates para cada lado, coube a Rodrigo Caio apontar a grande penalidade que deu a vitória ao 'mengão'.

O Flamengo ganhou pelo segundo ano consecutivo esta prova, tendo vencido o troféu em 2020 com o técnico luso Jorge Jesus no comando.

Depois de um interregno de 29 anos, esta foi apenas a quarta edição da Supertaça do Brasil, que tem como vencedores o Grémio (1990), o Corinthians (1991) e o Flamengo (2020 e 2021).

DN // VR

Lusa/fim