"No final do jogo, a nossa vitória é que ninguém fale de nós. É um momento único, vamos representar uma classe de arbitragem da base até ao topo. Quero retribuir da mesma forma, com decisões corretas", lançou Luís Godinho.

O responsável falava na conferência de imprensa de antevisão da final da prova 'rainha', que decorreu no Estádio Nacional, e onde contou com a companhia dos restantes elementos da sua equipa, Rui Teixeira, Pedro Mota e Sandra Bastos.

"É no detalhe que está a excelência da arbitragem. Na preparação para o jogo reunimos o máximo de informação sobre os intervenientes para dar resposta aos cenários dentro do campo e estarmos próximos do centro de decisão", sublinhou Luís Godinho.

Segundo o 'juiz', num encontro decisivo como é uma final de uma competição, "além da aplicação das regras, deve imperar o bom senso para não estragar o jogo".

Aos jogadores que vão estar em ação, Godinho pediu para que "esqueçam durante 90 minutos a equipa de arbitragem", garantindo que a mesma vai dar o seu melhor em prol do espetáculo.

"Entraremos a todo o gás para reagir ao que o jogo vai pedir. Trabalhamos muito com a análise de jogos, conhecemos os interveninentes e os jogadores que são os elos de ligação à equipa de arbitragem, e com quem podemos falar nos momentos mais 'quentinhos'", vincou.

O árbitro garantiu que a sua equipa está preparada para lidar com os "comportamentos dos jogadores e os esquemas táticos", tendo a "perceção e leitura do jogo" para realizar o seu trabalho de forma eficaz.

"Reunimos informação para estarmos preparados para qualquer cenário", destacou Godinho, que se vai estrear a apitar na final da Taça de Portugal, acrescentando: "Sinto-me imensamente feliz por estar no Jamor, neste palco. Quem gosta de futebol sabe que é um momento único".

Questionado sobre o ambiente 'escaldante' que se espera no domingo, no confronto entre os grandes rivais de Lisboa, o 'juiz' pediu desportivismo aos adeptos de ambos os clubes, para que não se repitam episódios de violência ocorridos no passado.

"O comportamento dos adeptos é algo que nós não podemos controlar. O que posso transmitir é que todos aprendemos com os erros do passado e temos que aproveitar o futuro em si. As coisas estão a mudar. Não são perfeitas, mas estão a mudar. Peço aos adeptos que desfrutem do jogo. Haverá um que ganha, e um que perde, há que saber ganhar e saber perder", rematou.

Esta será a primeira vez que o 'juiz' da associação de Évora, de 39 anos, vai arbitrar uma decisão da prova 'rainha', na qual vai ter como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota, enquanto Sandra Bastos desempenhará as funções de quarto árbitro e Tiago Martins será o videoárbitro (VAR).

E Sandra Bastos também expressou aos jornalistas o "enorme privilégio" que sente em participar nesta final.

"É uma recompensa pela minha longa carreira, de 25 anos. É um reconhecimento. Deixo uma palavra aos árbitros que estão agora a começar as suas carreiras. É um caminho com grandes desafios, mas também com grandes conquistas", realçou.

O Benfica e o Sporting defrontam-se no domingo na final da Taça de Portugal em futebol, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O Sporting procura no domingo, na final da 'prova rainha', conquistar a sua primeira 'dobradinha' em mais de 20 anos, enquanto o Benfica joga o futuro próximo no Jamor.

Após a conquista do campeonato e o seu primeiro 'bi' em mais de 70 anos, o Sporting pode agora alcançar a 'dobradinha', algo que aconteceu pela última vez em 2001/02, e reforçar uma época que já é histórica.

Numa posição bem diferente aparece o Benfica, com o jogo do Estádio Nacional a valer mais do que a conquista de um troféu, uma vez que pode ditar a continuidade - ou não -- do treinador Bruno Lage.

O Benfica é recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26, mas há quase uma década que não sai vencedor do Jamor (a última vez foi em 2016/17, com Rui Vitória) e tem estado de costas voltadas com a competição no novo século.

Já o Sporting, tem 17 Taças no seu museu, a última alcançada em 2018/19, sendo esta a sua segunda final seguida, depois de ter sido batido pelo FC Porto na última temporada.

DN (MO/JPRCP/LG) // PFO

Lusa/Fim