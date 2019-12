1.º de Agosto vence e regressa à liderança do Girabola O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano de futebol, reassumiu hoje a liderança do campeonato, com 33 pontos, ao vencer hoje a Académica do Lobito, por 3-0, em jogo de acerto da 13.ª jornada. desporto Lusa desporto/1-de-agosto-vence-e-regressa-a-lideranca-do_5df772cf281dcd797dbdf6cf





Ary Papel, avançado dos 'agostinos', marcou os três golos da partida, que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, aos cinco, 65 e 75 minutos.

Com este resultado, o 1º de Agosto regressa à liderança do Girabola, com mais um ponto do que o Petro Luanda, vice-campeão e segundo classificado na prova com 32 pontos, que no sábado venceu o Recreativo do Libolo, por 3-0.