Volodymyr Zelensky foi recebido em frente ao n.º10 de Downing Street por Keir Starmer, tendo os dois governantes protagonizado um longo aperto de mão e algumas palavras antes de entrarem na residência.

Não houve declarações aos jornalistas presentes no local.

A deslocação de Zelensky à capital do Reino Unido decorre um dia depois do confronto verbal com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na Sala Oval da Casa Branca.

Trump e o seu vice-presidente, JD Vance, acusaram o líder ucraniano de não estar grato pela ajuda norte-americana e de recusar conversações de paz.

O confronto levou o Presidente ucraniano a abandonar prematuramente a Casa Branca, sem assinar o acordo previsto sobre minerais.

Na sexta-feira, o gabinete de Starmer referiu que o primeiro-ministro "utilizará a cimeira para fazer avançar a ação europeia na Ucrânia, demonstrando o nosso inabalável apoio coletivo para alcançar uma paz justa e um acordo duradouro que garantam a soberania e a segurança futura da Ucrânia".

A mesma fonte indicou a reunião de Starmer com líderes de vários países europeus, incluindo França, Alemanha, Dinamarca, Itália e Turquia.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, bem como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também vão estar presentes. Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros informou hoje à Lusa que não haverá representação portuguesa na cimeira.

Starmer vai encontrar-se separadamente com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em Downing Street, sede do Governo britânico, antes do início da cimeira.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2023.

