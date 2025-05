"Apenas sanções internacionais adicionais dirigidas a setores-chave da economia russa obrigarão Moscovo a um cessar-fogo", escreveu Zelensky através da rede Telegram, acrescentando que "a causa do prolongamento da guerra reside em Moscovo".

O Presidente ucraniano refere que "foi uma noite difícil para toda a Ucrânia", precisando que Kiev sofreu um ataque com mísseis e drones russos que fez vários feridos, tendo também sido registados vários incêndios e explosões que causaram feridos e mortes noutras zonas do país.

Depois de recordar que a Ucrânia já propôs "muitas vezes" um cessar-fogo, Zelensky reiterou ser "óbvio" que é "preciso pressionar mais a Rússia para obter resultados".

Apresentando condolências às famílias e amigos das vítimas, Zelensky referiu que se registaram 250 ataques de drones, a maioria do modelo Shahed, de fabrico iraniano, e 14 ataques com mísseis balísticos contras as regiões de Odessa (sul), Kharkiv e Sumi (nordeste), Vinnystia (centro), Dnipro e Donetsk (leste).

LT // FPA

Lusa/Fim