"A primeira fase do acordo de troca de 1.000 pessoas por outras 1.000 foi concluída", anunciou nas redes sociais, acrescentando esperar que "a troca continue [a realizar-se] no sábado e no domingo".

As autoridades russas avançaram, pouco antes, terem sido trocados 270 militares e 120 civis na sequência de um acordo, realizado na Turquia na semana passada.

Segundo o Ministério da Defesa de Moscovo, os russos libertados pela Ucrânia já se encontram na Bielorrússia, a receber os cuidados médicos e psicológicos iniciais.

A Presidência russa (Kremlin) adiantou que esta "troca em grande escala" vai continuar "nos próximos dias", embora nenhum dos lados tenha definido um prazo para a concretização das transferências de prisioneiros.

O acordo entre as duas partes em guerra aconteceu na semana passada em Istambul, na Turquia, onde tinham decorrido as primeiras conversações entre Moscovo e Kiev nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia, em 2022.

PMC // JH

Lusa/Fim