Zelensky admite que adesão da Ucrânia à NATO é impossível antes do fim da guerra

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu hoje que a adesão da Ucrânia à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), que Kiev reclama com insistência, será "impossível" antes do fim da guerra em curso com a Rússia.