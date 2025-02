Zelensky acredita que "sucesso é possível" nas conversações de Paz

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acredita que "o sucesso é possível" nas negociações de paz promovidas pelos Estados Unidos, após as reuniões que manteve à margem da Conferência de Segurança de Munique com a equipa do Presidente norte-americano.