O cartaz do festival que se realiza no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, foi hoje publicado na sua página oficial na rede social Facebook.

No primeiro dia, além dos Xutos & Pontapés e dos Scorpions, o programa inclui o guitarrista e cantor Marcus King, que conjuga blues, soul e rock, e Hybrid Theory, uma das bandas de tributo aos Linkin Park.

No sábado, dia em que o programa é mais extenso, haverá atuações dos Thirty Seconds to Mars, de Miguel Araújo e os Quatro e Meia, além das apresentações de Luís Trigacheiro e Buba Espinho, Nena e Joana Almirante, juntas no projeto "Dois Pares de Botas", de inspiração 'countrry'.

O domingo e último dia do festival é marcado por ritmos de inspiração latina com o porto-riquenho Ozuna e o seu reggaeton, a música do DJ brasileiro Pedro Sampaio, os sons de São Tomé e Príncipe com os Calema e a música urbana portuguesa de Nenny.

Os bilhetes estão à venda nas plataformas habituais, com o preço diário de 50 euros. O passe para os três dias tem o valor de cem euros.

JFO // MAG

Lusa/Fim