O Dow Jones aumentou por causa das grandes cotações da IBM (5,98%), American Express (3,02%), Dow Inc (2,24%) e Goldman Sachs (2,15%).

Já o abrangente Standard & Poor's 500 (S & P 500) ascendeu 0,87%, enquanto o índice Nasdaq, que aglutina as tecnológicas, avançou 0,050%.

Apesar das progressões em Wall Street, os investidores estão cautelosos por causa do pacote de estímulo económico com vista à resolução da crise económico-social provocada pela pandemia, ma que sofreu alguns revés esta semana, depois de o Presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, ter anunciado a suspensão das negociações com os democratas, mas, entretanto, ter pedido ao Congresso a aprovação de medidas específicas para pequenas empresas e para o setor da aviação.

