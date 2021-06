Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,23% para 34.655,38 pontos e o Nasdaq avançava 1,02% para 13.752,72 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,63% e estava em 4.218,94 pontos.

Nos primeiros minutos da sessão, a bolsa nova-iorquina reagia positivamente aos dados sobre o emprego nos Estados Unidos, que indicam que taxa de desemprego baixou em maio para 5,8%, menos três décimas em relação a abril, refletindo a reativação da economia.

Em maio, a economia norte-americana gerou 559 mil empregos, mais do dobro dos registados no mês anterior, mas ainda abaixo do esperado pelos analistas, que antecipavam 720 mil novas contratações.

"Os números não são demasiado quentes para que a Fed (Reserva Federal) atue, nem demasiado frios para suscitarem preocupação com a economia", considerou John Briggs, analista de NatWest Markets.

No grupo das 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as subidas da Microsoft (1,27%), Intel (1,23%) e da Coca-Cola (1,20%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 69,60 dólares por barril, o rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 1,587% e o dólar perdia terreno face ao euro, com um câmbio de 1,2176.

