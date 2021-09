Pelas 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,64% para 35.027,12 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuava 0,99% para 14.897,51 pontos.

O índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.447,74 pontos, menos 0,18%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, com o índice Dow Jones a avançar 0,1%.

John Thornton, um alto quadro de Wall Street, esteve seis semanas na China, onde se reuniu com o vice-primeiro-ministro chinês Han Zheng, no final de agosto, avançou hoje o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

A relação entre a China e os Estados Unidos deteriorou-se rapidamente nos últimos dois anos, com várias disputas simultâneas entre as duas maiores economias do mundo, incluindo no comércio e tecnologia ou sobre os Direitos Humanos, o estatuto de Hong Kong e a soberania do Mar do Sul da China.

Thornton, que é copresidente do Conselho para os Assuntos Financeiros EUA - China, passou três semanas em Xangai, a "capital" económica da China, antes de ir para Pequim, onde se encontrou com Han, um dos sete membros do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da China, a cúpula do poder na China.

PE (RN/JPI) // EA

Lusa/Fim