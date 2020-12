No encerramento da primeira sessão da semana na bolsa nova-iorquina, o Dow Jones reduziu para os 148,47 pontos, descida motivada pelos resultados da Intel (-2,85%), da Chevron (-2,72%), da Walgreens (-2,12%) e da Caterpillar (-1,94%).

Contudo, os resultados de empresas como a Boeing (4,11%) ou a gigante tecnológica Apple (1,35%) ampararam a 'queda'.

O Standard & Poor's 500 (S&P 500) também acabou a sessão de hoje a baixar (-0,19%), até 3.691,96 pontos, enquanto o índice Nasdaq, que agrega as principais tecnológicas, foi o único a registar um aumento (0,45%), para 12.519,95 pontos.

Os setores das comunicações (0,61%), dos serviços públicos (0,55%) e o tecnológico (0,26%) encerram 'no verde', depois de um arranque da semana em que o setor energético foi o que terminou mais prejudicado (-2,44%).

Wall Street acabou, por isso, em terreno misto. Por um lado, aumentam os receios entre os investidores de que haja novos surtos associados à covid-19, que poderão resultar em mais confinamentos localizados e num novo travão ao desenrolar da economia norte-americana.

Por outro lado, a expectativas de um novo pacote para estimular a economia dos Estados Unidos impulsionou o Nasdaq.

Na base desta esperança estão a declarações, na última semana, da presidente da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano, a democrata Nancy Pelosi, que anunciou ter impulsionado as negociações com os republicanos com vista à aprovação de um pacote de 908 mil milhões de dólares.

