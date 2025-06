Vulcão em erupção na Indonésia lança nuvem de cinzas com 10 mil metros de altura

Jacarta, 17 jun 2025 (Lusa) -- Um vulcão entrou hoje em erupção na ilha das Flores, no leste da Indonésia, e lançou uma coluna de cinzas com 10.000 metros de altura acima do cume, anunciaram as autoridades indonésias.