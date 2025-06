Com o mote "Fim ao Genocídio! Reconhecimento do Estado da Palestina Já!", a manifestação teve início às 18:00 no Largo do Chiado, em Lisboa, e foi coorganizada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), com o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) e o Projecto Ruído - Associação Juvenil e pela CGTP.

A manifestação reuniu vários dirigentes políticos, como o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua e o deputado do Livre, Jorge Pinto.

A campanha militar de Israel desde outubro de 2023 já provocou a morte a 55.300 palestinianos, mais de metade dos quais mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Israel lançou a campanha com o objetivo de destruir o Hamas após o ataque do grupo ao sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, em que morreram 1.200 pessoas, na maioria civis, e foram feitos mais de 250 reféns, 53 dos quais ainda nas mãos dos islamitas, sem certeza de quantos estarão vivos.

TAB // MAG

Lusa/Fim