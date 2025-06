Em Trencin, na Eslováquia, a equipa das 'quinas' inaugurou o marcador aos 24 minutos, por Rodrigo Pinheiro, numa altura em que já jogava em superioridade numérica devido à expulsão de Lasha Odisharia, logo aos cinco, ampliando a vantagem por Geovany Quenda, aos 62, Rodrigo Gomes, aos 87, e Henrique Araújo, aos 90+5, de penálti.

Com esta vitória, depois do empate 0-0 na estreia com a França e do triunfo frente à Polónia, por 5-0, Portugal terminou o grupo no primeiro lugar, com sete pontos, os mesmos dos franceses, que hoje venceram os polacos por 4-1, mas ficaram em segundo por terem desvantagem na diferença de golos, seguindo também em frente na prova. A Geórgia, com três, e Polónia, sem pontuar, estão eliminadas.

Portugal vai disputar os quartos de final no sábado, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio pod Dubnom, em Zilina, frente a Ucrânia, Países Baixos ou Finlândia, que decidirão na quarta-feira a segunda posição do Grupo D, já conquistado pela Dinamarca, que vai defrontar os gauleses.

