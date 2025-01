"Estou profundamente consternada com o horrível ataque em Nova Orleães. Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias", dá conta uma nota da presidente da Comissão Europeia divulgada na rede social X.

Ursula von der Leyen apelou à união para "lutar contra a violência e o terrorismo, e trabalho conjunto para um futuro mais seguro".

O número de mortos no ataque em Nova Orleães subiu para 15, de acordo com o balanço mais recente feito pelo Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) dos EUA.

O FBI não acredita que o autor do ataque em Nova Orleães, identificado como um cidadão norte-americano e veterano do exército de nome Shamsud Din Jabbar, tenha sido o "único responsável" e pediu ajuda à população para localizar outras pessoas associadas ao crime.

"Foi identificada uma bandeira do [autoproclamado] Estado Islâmico do Iraque e da Síria [ISIS, na sigla inglesa] no veículo e o FBI está a trabalhar para determinar as possíveis associações e afiliações do sujeito com organizações terroristas", revelou aquela polícia de investigação, em comunicado.

Hoje de madrugada (pelas 03:00 na hora local), um homem conduziu um veículo contra uma multidão no movimentado Bairro Francês da cidade de Nova Orleães. Pelo menos dez pessoas morreram, para além do atacante, e mais de 30 ficaram feridas.

O FBI está a investigar este ataque "como um possível ato de terrorismo".

O ataque aconteceu durante as celebrações do Ano Novo e quando a cidade também se enchia de gente para o Sugar Bowl, um jogo de futebol americano universitário que se realiza hoje com a presença de milhares de pessoas.

Os órgãos de comunicação social norte-americanos citaram várias testemunhas segundo as quais um camião se dirigiu a alta velocidade contra a multidão, tendo o condutor saído e começado a disparar uma arma, seguindo-se um tiroteio com a polícia.

