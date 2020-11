"Felicito calorosamente Joe Biden pela sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e espero encontrá-lo o mais cedo possível", indicou Ursula von der Leyen numa declaração divulgada à imprensa em Bruxelas.

Reagindo às projeções dos 'media' norte-americanas, que dão a vitória a Joe Biden, a líder do executivo comunitário notou que a instituição "está pronta a intensificar a cooperação com a nova administração e o novo congresso para enfrentar os desafios prementes" para ambos os blocos.

Entre esses desafios está "combater pandemia de covid-19 e as suas consequências económicas e sociais, enfrentar em conjunto as alterações climáticas, promover uma transformação digital que beneficie as pessoas, reforçar a segurança comum, bem como reformar o sistema multilateral baseado em regras", elencou Ursula von der Leyen.

Sublinhando que a União Europeia e os Estados Unidos "são amigos e aliados", a responsável destacou que os dois blocos têm "uma parceria transatlântica sem precedentes enraizada na história comum e nos valores partilhados da democracia, liberdade, direitos humanos, justiça social e economia aberta".

"À medida que o mundo continua a mudar e surgem novos desafios e oportunidades, a nossa parceria renovada revestir-se-á de particular importância", concluiu Ursula von der Leyen.

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro segundo projeções da 'media' norte-americana.

Segundo essas projeções, Biden totaliza 284 "Grandes Eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.

ANE // FPA

Lusa/Fim